Alcalde de Londres espera que Carlos III haga cambiar de opinión a Trump "en varios temas"

"Espero que esta visita del rey Carlos III cambie las opiniones del presidente Trump en varios temas. Así que crucemos los dedos, que sea una visita exitosa y que deje una buena impresión en el presidente Trump para que cambie de opinión sobre una serie de cosas en las que está equivocado", consideró Khan en una entrevista con EFE durante una visita a Madrid.

Los reyes británicos, Carlos III y Camila, llegaron el lunes a Washington para una visita de Estado de cuatro días marcada por la fricción entre EE.UU. y el Reino Unido, insuflada por las críticas de Trump contra el primer ministro británico, Keir Starmer, al que acusa de no haber querido dar suficiente apoyo a la ofensiva estadounidense contra Irán ni de brindar activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.

Ante esto, Khan, laboralista como Starmer, confió en que la "diplomacia real" y la presencia de Carlos III consiga hacer al presidente republicano "reflexionar sobre algunas de sus opiniones".

"El presidente Trump es un unilateralista, cree en hacer las cosas por sí mismo; es proteccionista, cree en aranceles y no en tener buenas relaciones con los demás, y también es nativista", valoró el alcalde de Londres, que se encuentra en Madrid participando en el foro Bloomberg CityLab con alcaldes de todo el mundo.

Khan coincide con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que inauguró el evento, en que "una de las responsabilidades de ser un buen amigo de alguien no es solo estar de acuerdo con ellos, sino hacerles saber cuándo no estás de acuerdo con ellos", refiriéndose indirectamente a las desaveniencias entre el mandatario español y Trump y su plante ante el "no a la guerra".

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"Al igual que España, tengo muchas diferencias con el presidente Trump y lo que está haciendo", subrayó el alcalde londinense, quien lamentó que el republicano "haya enviado mensajes de odio en demasiadas ocasiones en los últimos dos años".

Por ello, se alegra del viaje de Carlos III, que "es un gran diplomático" y alguien a quien Trump respeta profundamente, "particularmente por todo lo sucedido en Irán", una "guerra en la que Trump y Netanyahu se embarcaron causando grandes desafíos".

Más allá de las tiranteces causadas por la diferencia de posturas, el alcalde asegura que la relación de su país con EE.UU. "es duradera" y "perdurará mucho más que las personalidades individuales en la Casa Blanca".

Se espera que durante su visita, que es la primera como monarca, Carlos III sea recibidos en la Casa Blanca en una ceremonia militar de bienvenida y también se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta, siendo el primer miembro de la realeza británica en hacerlo desde 1991.