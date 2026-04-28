Arranca este viernes Festival de Cine de La Habana en Nueva York con cinta sobre Venezuela

Un total de 19 de estos filmes, en las categorías de ficción y documental, compiten por el Premio Havana Star, junto a una selección de Brasil, Argentina, Cuba y Colombia que explora la migración, la memoria y la identidad, complementados con foros de discusión, de acuerdo con un comunicado.

Destaca que el festival trae a Nueva York lo mejor del cine latinoamericano durante una semana de "historias, poderosas, talento inolvidable y un dinámico intercambio cultural" y arranca este viernes con el filme de Mariana Rondón Marité Ugás, basada en la novela ‘La hija de la española’, de Karina Sainz Borgo, en la que retrata a una Venezuela sumida en la violencia, la escasez y la falta de libertades.

La cinta es coproducida por el actor venezolano Edgar Ramírez, con carrera en Hollywood, (‘Che’, 2008 o 'Emilia Pérez', 2003) que también participa en un papel secundario en el filme.

El festival rendirá un homenaje al novelista, dramaturgo, poeta y director de cine argentino Manuel Antín (1926-2024) con la proyección de la recientemente restaurada 'Circe' (1964) basada en un cuento del argentino Julio Cortázar (1914-1984).

"El programa de este año, busca no sólo presentar algunas de las películas más relevantes y premiadas, sino también abrir espacios de diálogos. Programas como 'Cinema of Belonging' y 'Jewish Stories from Latin America' reúnen historias de los cineastas de herencia judía de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y de las comunidades latino-judias en EE.UU., que reflexionan sobre identidad, memoria y pertenencia", indicó en el comunicado Diana Vargas, directora artística del festival.

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Asimismo, agregó que 'Ella en el lente' propone, a través de directoras e historias, de mujeres, "una conversación urgente sobre lo femenino, aquello que nos define, nos cuestiona y también nos agrede".

Los premios Havana Star, que se otorgan desde el 2010, y reconocen al Mejor película, Dirección, Guión, Documental, Actriz y Actor, se conocerán la noche de cierre, el 7 de mayo, cuando además se clausura con 'My Cuban Dream' que celebra la danza, la resiliencia y el legado de la Lizt Alfonso Dance Company de Cuba.