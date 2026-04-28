Coca-Cola ganó 3.924 millones de dólares en el primer trimestre, un 17,83 % más interanual

La compañía ha informado en un comunicado de que su facturación operativa neta aumentó un 12 % respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 12.472 millones de dólares.

Para el año completo, la empresa proyecta un crecimiento comparable de las ganancias por acción de entre el 8 % y el 9 %.

Además, reiteró su perspectiva previa de un crecimiento de los ingresos orgánicos de entre el 4 % y el 5 %.

"Hemos tenido un comienzo de año sólido", afirmó Henrique Braun, director ejecutivo de Coca-Cola, quien indicó que "aún queda mucho más por hacer" a medida que la empresa navega "por un entorno dinámico".

Todos los segmentos operativos de la empresa reportaron un crecimiento en el volumen durante el trimestre, incluido el mercado nacional.

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Los resultados fueron bien recibidos por los inversores de Wall Street y las acciones de la compañía subieron más del 2 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.