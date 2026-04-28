Ecuador oficializa toque de queda nocturno que empezará este domingo en 9 provincias

El decreto número 370 restringe la libertad de circulación entre las 23:00 (04:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT) en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia.

También se aplicará en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

La medida ya había sido anunciada previamente por el Ejecutivo el pasado 20 de abril, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, defendió que el objetivo es "profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas".

Durante el toque de queda, tan solo estarán exentos de la restricción los servicios de salud y la fuerza pública, además de los servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

En el comunicado, el mandatario ordena la ejecución del decreto ejecutivo al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, "en coordinación con todas las entidades e instituciones competentes".

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El pasado mes de marzo ya hubo toque de queda nocturno en las provincias del Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Entre el 15 al 30 de marzo hubo más de 1.800 detenidos, gran parte de ellos por incumplir la restricción, se incautaron cientos de armas y miles de municiones, dinero en efectivo, combustible, se destruyeron al menos cinco pistas clandestinas y 56 bocaminas donde había extracción ilegal de minerales, entre otros resultados.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.