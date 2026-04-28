El beneficio de BP sube el 459 % por el fuerte incremento del precio del petróleo

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, la empresa indicó que en el primer trimestre de 2025 el beneficio atribuido había alcanzado los 687 millones de dólares, pero el alza del crudo por la guerra en Irán hizo multiplicar sus ganancias.

El beneficio antes de impuestos de BP alcanzó entre enero y marzo de 2026 a 7.365 millones de dólares, un 135 % más que en el mismo trimestre del año pasado.

Los ingresos de la compañía en el primer trimestre fueron de 53.371 millones de dólares, un ascenso del 11,46 % frente al mismo periodo del año anterior, en tanto que los gastos de producción se situaron en el periodo en 8.537 millones de dólares y los gastos de administración y distribución llegaron a 4.626 millones de dólares.

En cuanto a las ventas e ingresos operativos, en el trimestre llegaron a 52.255 millones de dólares.

BP informó también de que su deuda se situó al 31 de marzo pasado en 25.309 millones de dólares, frente a los 26.968 millones en que estaba situada en el mismo periodo del año pasado.

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La consejera delegada de BP, Meg O'Neill, dijo hoy que la industria del petróleo "opera en un entorno de conflicto y complejidad, desempeñando un papel vital para garantizar el suministro de energía."

"El equipo de BP ha trabajado incansablemente para mantener nuestros activos produciendo de forma segura, fiable y eficiente. Colaboramos con clientes y gobiernos para llevar combustible donde se necesita, minimizando las interrupciones y su impacto en la vida de las personas", agregó la directiva.

La empresa, indicó, registró "otro sólido desempeño operativo y financiero", con un aumento e la producción en el Golfo de México y en bpx Energy, su filial terrestre en Estados Unidos, lo que ha permitido mantener estables los niveles de producción a pesar de las interrupciones actuales.

Estos resultados han sido divulgados cuando los precios del petróleo han alcanzado marcas históricas por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una buena parte del crudo que se consume a nivel global, especialmente en los países asiáticos.

El barril de petróleo brent para entrega en junio subió ayer un 2,75 %, hasta situarse en 108,23 dólares en el mercado de futuros de Londres, pero en marzo llegó a alcanzar los 119 dólares el barril.