El desempleo en España sube al 10,8% de enero a marzo, el peor primer trimestre desde 2013

Según la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar 162.100 en el sector servicios. Todos los sectores sumaron desempleados, salvo la construcción.

El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio supuso la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados retrocedió a 22.293.000 personas, pese a aumentar ocupación en la industria, la construcción y la agricultura.

No obstante, en comparación anual se sumaron 527.600 ocupados respecto al primer trimestre de 2025 y se redujo el desempleo en 80.600 personas.

En un trimestre desfavorable para el empleo, la población activa marcó un récord en 25 millones, tras aumentar en 61.200 las personas en disposición de trabajar, tanto si están empleadas como si no.

Por nacionalidad, el número de activos disminuyó en el último trimestre en 4.600 personas entre los españoles, mientras que aumentó en 65.800 entre los extranjeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desempleo femenino se situó en el 12,35 % y el masculino en el 9,47 %, con aumentos en ambos grupos.

Por sectores, el desempleo sumó 162.100 personas en los servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura, en tanto que disminuyó en 11.700 personas en la construcción.

Los hogares con todos sus miembros activos sin empleo se incrementaron en 78.500 de enero a marzo, hasta un total de 850.700, mientras que aquellos en los que todos están ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 12.045.000.

El empleo privado bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta 18,6 millones, mientras que el empleo público aumentó en 21.100, hasta 3,7 millones.