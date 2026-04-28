El Gobierno alemán planea introducir un impuesto especial a las bebidas azucaradas

"Si logramos que con este impuesto se reduzca el contenido de azúcar de las bebidas azucaradas, haremos también un aporte a la salud de los jóvenes y de los niños", dijo este martes Jens Spahn, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, en la Cámara Baja.

Se calcula que el impuesto aportará cerca de 450 millones de euros anuales.

El impuesto había sido sugerido por una comisión que debía estudiar medidas para reformar y aliviar financieramente a la sanidad pública.

Esa comisión también había sugerido un aumento al impuesto al tabaco y a las bebidas espitriuosas.

La CDU, la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) planean aprobar un plan de ahorro para la sanidad pública junto con el proyecto de presupuesto en la sesión del Consejo de Ministros del miércoles.

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La propuesta de la comisión contempla que las bebidas con menos de cinco gramos de azúcar por 100 mililitros sigan libres del impuesto.

Entre cinco y seis gramos de azúcar por 100 mililitros se impondría una carga de 26 céntimos por litro y por encima de ese nivel el impuesto sería de 32 céntimos por litro.

Antes de materializarse esta propuesta, un grupo de 4.000 médicos y 1.000 trabajadores del sector sanitario dirigieron una carta a los jefes de Gobierno de los 16 estados federados pronunciándose a favor de un impuesto a las bebidas azucaradas.

La medida, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros, deberá pasar por la Cámara Baja (Bundestag) y la Cámara Alta (Bundesrat) del Parlamento.