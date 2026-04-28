El Partido Comunista chino promete reforzar la seguridad energética ante la guerra en Irán

El líder chino, Xi Jinping, presidió hoy una reunión del Politburó en la que se habló de "la necesidad de afrontar de forma sistemática las perturbaciones y los desafíos procedentes del exterior".

Ante la coyuntura, la plana mayor del PCCh llamó a "responder a las diversas incertidumbres con la certidumbre del desarrollo de alta calidad", en referencia al cambio de modelo que busca impulsar Pekín a medida que la economía se ralentiza y resulta cada vez más difícil mantener las altas tasas de crecimiento económico de años anteriores.

La dirigencia también habló sobre una política fiscal "más proactiva" y una monetaria "moderadamente flexible", con una liquidez "amplia" en el sistema financiero.

También incentivos a la débil demanda nacional, "estabilizar" el empleo y las expectativas de los mercados, que preocupan como la tasa de cambio del yuan y el mercado inmobiliario.

La dirigencia china también afronta como resolver los problemas de competencia desbocada en algunos sectores o de deuda oculta de los gobiernos regionales, y avanzar en la regulación de la inteligencia artificial (IA), entre otros problemas.

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Concretamente acerca de la cuestión energética, el Politburó pidió "reforzar la planificación y construcción de nuevas redes hídricas y eléctricas", así como de tuberías subterráneas en zonas urbanas, y también de nuevos sistemas de computación, comunicaciones y logística.

"Es necesario (...) promover el comienzo de proyectos clave cuando las condiciones sean adecuadas", indica el comunicado ofrecido tras la reunión por la agencia oficial de noticias Xinhua.

La reunión del Politburó llega tan solo un día después de que un alto cargo de la Administración Nacional de Energía destacase la "resistencia" del sector petrolero chino frente a los riesgos derivados de la guerra en Irán y calificase de "garantizado" el suministro de crudo y gas a nivel nacional gracias al aumento de la producción interna, la diversificación de las importaciones y la intervención temporal sobre los precios.

El bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que circulaba cerca de un 20 % global de petróleo y gas antes del estallido del conflicto, ha afectado a toda Asia, principal destino de esas exportaciones.

En el caso de China, la evolución de esa vía marítima es especialmente sensible, dado que por ella transitan alrededor del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

El conflicto llegó a encarecer los combustibles en China y obligó a las autoridades a intervenir temporalmente sobre los precios, limitando las subidas a en torno a la mitad de lo que deberían haber sido bajo el cálculo habitual, aunque la semana pasada informaron del primer abaratamiento en 2026.

No obstante, el gigante asiático también se ha visto beneficiado por la guerra, ya que sus exportaciones en tecnologías 'verdes' que lidera como los paneles solares, las baterías o los vehículos eléctricos se han disparado en las últimas semanas ante el impacto a nivel mundial del alza de los precios del crudo.

China ha condenado reiteradamente los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes.