El presidente Paz niega que se vaya a privatizar la petrolera estatal de Bolivia

En sus redes sociales, Paz replicó a unas declaraciones de Morales (2006-2019), quien el fin de semana sostuvo que "de manera intencionada" hay una campaña contra YPFB, con el fin de "privatizar" esa empresa.

Dirigiéndose al también líder cocalero, el gobernante sostuvo que éste no tiene "autoridad moral para hablar de YPFB", "ni para seguir confundiendo al país" y le acusó de haber quebrado la empresa junto al expresidente Luis Arce (2020-2025).

"No le mientas una vez más al país, nadie va a privatizar YPFB, la haremos eficiente para todos los bolivianos. Evo, la patria está por encima de partidos y caudillos", manifestó.

Paz también mencionó que cuando Morales asumió la Presidencia por primera vez en 2006, "YPFB era la empresa con más recursos, con reservas petrolíferas y gasíferas del país".

"Durante 20 años, tú (Morales) y tu ministro Arce de Economía no hicieron más que usarla para sus intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria", señaló.

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También reiteró que "bajo la promesa de nacionalización, que era defender y cuidar" los recursos naturales del país, los Gobiernos de Morales y Arce dejaron "a todos los bolivianos sin gas y sin futuro hidrocarburífero".

Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, sostuvo que "no pueden pretender" que se resuelva "en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años" e insistió en que ahora se apunta a que YPFB sea "fuerte, transparente" y esté "al servicio de todos los bolivianos".

El Gobierno de Paz juramentó la semana pasada al tercer presidente de YPFB en sus poco más de cinco meses de gestión, luego de que Claudia Cronenbold dimitiera al puesto alegando que "el diagnóstico técnico y administrativo" de la empresa reveló "un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto".

Cronenbold alertó que la compañía sufrió el "menoscabo de veinte años de gestiones pasadas", en los que se ensambló "una arquitectura perniciosa" con "candados" que se quiere "desensamblar".

La privada Fundación Jubileo recordó recientemente que YPFB tuvo 16 presidentes ejecutivos interinos desde 2006.

Expertos del área han señalado que es necesaria una reforma institucional en la empresa y librarla de toda influencia política.

Desde que en diciembre del año pasado se retiró la subvención de los combustibles, que estuvo vigente por más de dos décadas, YPFB tropezó con la venta de gasolina en mal estado, lo que generó constantes protestas de los usuarios y obligó a las autoridades a establecer un sistema de compensación por los daños causados a los vehículos.

Además, en los últimos días se registraron problemas de abastecimiento de diésel, algo que no ocurría desde el retiro de la subvención de los carburantes.