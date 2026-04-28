Fundación Alternativas dice que la "derechización" dificulta la cohesión latinoamericana

Un acervo común revalorizado de democracia, derecho internacional, derechos humanos, cooperación, paz y diversidad son elementos que la favorecen, aunque los autores del trabajo constatan la variedad ideológica de sus gobiernos como un elemento que lo hace más complicado.

Cuando el orden mundial se tambalea, "no parece conveniente plantear el espacio iberoamericano de cooperación simplemente como 'resistencia' frente a las nuevas corrientes disruptivas, sino también como oportunidad", escribe el director de Política Exterior de la fundación española Alternativas, Vicente Palacio, en un informe de varios autores sobre la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Iberoamérica, plantea, tiene dos opciones: "Una es el declive, ya sea por fragmentación o por el hecho de subsumirse en otro foro de mayor peso (sea birregional, eurolatinoamericano o global). Otra es elevar el perfil, aprovechando una demanda existente de concertación y de consensos para poder avanzar a resguardo relativo de la polarización ideológica".

La tarea consistiría, según Palacio, en aprovechar el momento actual para "potenciar ese microespacio de cooperación" y traducirlo en un "microespacio geopolítico", es decir, dotarlo de un cierto valor estratégico propio.

"De ese valor estratégico suplementario de lo iberoamericano podrían beneficiarse tanto sus países miembros por separado, como por la organización en su conjunto, como un referente a escala internacional dotado de nuevos vasos comunicantes (en políticas digitales, medioambientales, migratorias, sociales, culturales, etc.)".

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Sería, en definitiva, "saber aprovechar el momento: con mayor ambición y realismo a partes iguales", señala en el documento colectivo 'La XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. Oportunidad estratégica y nueva agenda", presentado por Alternativas este martes en la Casa de América de Madrid.

Esa reunión de jefes de Estado y Gobierno (4 y 5 de noviembre) se celebrará en un momento de "especial relevancia", de "desmantelamiento" del llamado 'orden internacional liberal', donde la fragmentación y la polarización políticas se acentúan simultáneamente "a nivel doméstico e internacional", describen Palacio y Francisco J. Verdes-Montenegro, ambos profesores de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Son momentos de guerras comerciales y proteccionismo; crisis de la cooperación para el desarrollo; proliferación de conflictos armados en Ucrania, Gaza o Irán; o "competición feroz" entre los Estados Unidos de Trump, la China de Xi Jinping o la Rusia de Vladímir Putin.

Un momento también donde la Unión Europea (UE) y potencias emergentes del sur global, incluidos Brasil y Mexico, tratan de hallar acomodo e influir en la configuración del nuevo orden multipolar.

"Toda esta turbulencia geopolítica nos obliga -piensan los autores- a una nueva reflexión acerca del sentido y del rol de Iberoamérica, en el presente y de cara al futuro. Es preciso hacerse la pregunta acerca de la oportunidad estratégica que se presenta al espacio de cooperación iberoamericano de los veintidós países (tres ibéricos: España, Portugal y Andorra) que lo configuran".

Y la redefinición de este espacio, tanto en su sentido geopolítico como institucional, pasa por reconstruir consensos (pero también gestionar los disensos) en asuntos clave que se refieren a las transiciones digital, verde, o social.

También se trata de avanzar en nuevas agendas de cooperación, como son las migraciones y diásporas iberoamericanas (intrarregionales y no regionales), que definen un nuevo espacio de convivencia; la articulación de un fondo iberoamericano para abordar desastres naturales; o las nuevas políticas de cuidados para la población más vulnerable.

Y ese es el reto de España, se deduce, como país anfitrión, revitalizar el sistema de cumbres iberoamericanas con la asistencia del mayor número posible de gobernantes y acercar posiciones para construir una verdadera comunidad más cohesionada y cooperante y reforzar su capacidad de proyección internacional.

Aparte de la actualidad geopolítica, los expertos del informe de Alternativas analizan otros asuntos que afectan a la región: descarbonización; políticas de innovación e inteligencia artificial; movilidad humana y gobernanza migratoria; colaboración para reducir el riesgo de desastres y mejorar la protección civil, y reforzar la cooperación sobre discapacidad.