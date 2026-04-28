Guardacostas chinos expulsan a un pesquero japonés de las islas Senkaku, según Pekín

El portavoz del cuerpo Jiang Lue indicó en un comunicado que la embarcación japonesa 'Tsurumaru' ingresó este martes en las "aguas territoriales" de las islas, tras lo cual los guardacostas chinos "adoptaron las medidas de control necesarias conforme a la ley" y le advirtieron que abandonara la zona.

Jiang reiteró que las islas y sus territorios adyacentes constituyen "territorio inherente de China" e instó a Japón a "cesar de inmediato todas las actividades infractoras y provocadoras" en esas aguas.

Asimismo, aseguró que la Guardia Costera continuará llevando a cabo "operaciones de aplicación de la ley para la defensa de derechos" en la zona, con el objetivo de "salvaguardar la soberanía nacional y los derechos e intereses marítimos".

El incidente se produce después de meses de tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó el pasado noviembre que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

China respondió con medidas de presión económica y tecnológica, como recomendaciones oficiales para evitar viajes a Japón, restricciones a la exportación de minerales críticos y artículos de doble uso, y la inclusión de entidades japonesas vinculadas a sectores estratégicos en listas de control de exportaciones.

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Las tensiones coinciden además con el fortalecimiento político de Takaichi, cuyo Partido Liberal Democrático obtuvo en febrero una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja tras convocar elecciones anticipadas.

Pekín expresó además en abril su "seria preocupación" por la decisión de Tokio de permitir la exportación de armas letales, en un giro respecto a su política pacifista de posguerra, y advirtió de que seguirá con atención estos cambios.

El conflicto por las Diaoyu o Senkaku, conquistadas por Japón tras la guerra con China en 1894-95, se recrudeció a raíz de que en septiembre de 2012 Japón nacionalizara el suelo de tres de ellas.

Situadas en el mar de China Oriental, a unos 150 kilómetros al noreste de Taiwán, que también reclama su soberanía, las deshabitadas Senkaku tienen una superficie de unos siete kilómetros cuadrados y se cree que en sus aguas adyacentes podría haber importantes yacimientos de gas o petróleo.