Hasta un 44 % de Cuba quedará este martes a la vez sin corriente por la crisis energética

La isla caribeña comenzó a registrar desde este domingo afectaciones superiores al 40 % en el momento de mayor corte del suministro, frente a un promedio de entre el 33 y 39 % en la semana anterior, asociado a la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo, con 100.000 toneladas de crudo.

Pero el país solo contaba con el combustible refinado de ese crudo hasta finales de abril, explicaron las autoridades cubanas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de esta jornada una capacidad de generación de 1.770 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.330 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.370 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU., medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

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En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de "asfixia energética".

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.