Keiko Fujimori dice que gobiernos "antifujimoristas" no han hecho "casi nada" en 25 años

La postulante derechista de Fuerza Popular pidió a los pobladores "una oportunidad" y que le ayuden a transmitir su mensaje "boca a boca".

"Tenemos que recuperar el orden porque matan a mototaxistas, a los transportistas, a los bodegueros y nadie hace nada. Esta impunidad tiene que acabar", expresó en referencia a la inseguridad ciudadana.

La hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó que quiere gobernar como lo hizo su padre, "en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo con la palabra".

"Veo con mucha indignación que han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas, con tantos recursos que tenemos, y lamentablemente, han hecho casi nada", afirmó la también exparlamentaria.

Con el cómputo del 96,05 % de los votos, Fujimori tiene el 17,07 % con 2.755.601 votos, seguida por el candidato izquierdista Roberto Sánchez con 12,04 % y 1.943.617 votos, mientras que el ultraderechista Rafael López Aliaga se mantiene tercero con 11,89 % y 1.920.932 votos.

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Fujimori reanudó este lunes sus actividades de campaña, a la expectativa de que las autoridades electorales confirmen a mediados de mayo quién será el postulante con el que se enfrente en la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya ha contabilizado un total de 89.107 actas de las elecciones y solo quedan por procesar 3.659 de estas, que han sido enviadas a los jurados electorales para ser revisadas por distintas observaciones en la suma de votos u otros detalles.