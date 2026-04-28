La Bolsa de París cae un 0,46 % en una jornada de alza del precio del petróleo

El parqué parisino, que pasó del verde del inicio de su cotización al rojo en el último tramo, cerró en 8.104,09 puntos, con 24 valores a la baja y 16 al alza.
El CAC-40 encadenó su tercera jornada seguida en negativo.
La empresa de gas industrial y sanitario Air Liquide encabezó las pérdidas (-3,20 %), en una sesión en la que los inversores sancionaron los ingresos trimestrales de la compañía.
El grupo de lujo Keing (-3,14 %) y la firma de software Dassault Systèmes (-2,87 %) también destacaron en el terreno negativo.
En verde, sobresalió la petrolera TotalEnergies (+1,90 %), al beneficiarse de la subida del precio del barril de crudo.