La presidenta de CICR viaja a Irán para analizar consecuencias humanitarias de la guerra

En su visita, Spoljaric se reunirá con representantes del Gobierno iraní y de la Media Luna Roja, unos encuentros en los que busca "reafirmar la importancia del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil", agregó la nota oficial.

También buscará acuerdos para que el CICR pueda brindar más apoyo a la Media Luna Roja de Irán, que ha perdido en la guerra a cuatro trabajadores en ataques cuando se encontraban en acto de servicio.

Ya a principios de este mes la organización internacional, especializada desde hace 160 años en la atención a víctimas de conflictos, logró llevar a Irán 170 toneladas de artículos de primera necesidad, y se esperan cargamentos adicionales en los próximos días.