La RDC busca repatriar a los 15 latinoamericanos deportados a ese país por EE.UU.

"A través de organizaciones internacionales que colaboran con el Gobierno en estos procesos, ya se han establecido contactos con sus respectivos países", informó el portavoz del Ejecutivo congoleño y ministro de la Comunicación, Patrick Muyaya, según recogen este martes medios locales.

"Quizás en los próximos días, tan pronto como estos contactos hayan dado sus frutos, podamos informarles de que se ha conseguido un paso libre para que algunos puedan regresar a su país de origen porque, como decimos desde el principio, se trata de una estancia temporal", añadió Muyaya a última hora del lunes en rueda de prensa.

El portavoz aseveró que "los nacionales de terceros países que han llegado cuentan con permisos de residencia en regla", sin dar detalles sobre la nacionalidad de esos migrantes.

El ministro también hizo referencia a las informaciones publicadas recientemente por medios internacionales según las cuales Washington estaría en conversaciones con la RDC para reasentar en el país africano a unos 1.100 afganos varados en Catar a la espera de visados para EE.UU., incluyendo familiares de ciudadanos estadounidenses o extrabajadores de organizaciones financiadas por ese país.

"En cuanto a la cuestión de los afganos, he recibido varias llamadas de medios internacionales interesados. Creo que ese es el principio que hemos adoptado en materia de transparencia. Si hay elementos de apunten en esa dirección, nos encargaremos de confirmarlos para que todos puedan ser informados", señaló Muyaya.

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Así, aunque el portavoz evitó confirmar o desmentir esa información, pidió que se evite "crear cualquier tipo de confusión porque "cuando se habla de los afganos, se puede hablar del Estado Islámico", y eso "puede tener la intención de generar miedo".

La RDC confirmó la llegada al país el pasado día 17 de un primer grupo de 15 migrantes, en el marco de su nuevo "mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países" y cuya recepción se lleva a cabo con "financiación estadounidense" y un "carácter estrictamente transitorio".

El Ejecutivo no aclaró la nacionalidad de los deportados, que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas, pero el abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, confirmó a EFE que son de origen latinoamericano.

Perú y Ecuador han confirmado oficialmente que en el grupo figuran siete y tres nacionales de sus países, respectivamente; si bien también hay colombianos, según han reportado medios de Colombia.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara el pasado junio al Gobierno del presidente Donald Trump a efectuar estas expulsiones.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como la RDC, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.