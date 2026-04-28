La serie 'Yo siempre a veces', producción de 'Los Javis', premiada a mejor guión en Cannes

El equipo de guionistas premiado está compuesto por las cocreadoras de la serie, Marta Bassols y Marta Loza -que firman su primera producción-, junto a Almudena Monzú.

"Esto todavía no me lo creo -dijo Loza a EFE a propósito de su llegada a Cannes-. Era una serie pequeña, hecha con mucho mimo, con un equipo femenino mayoritariamente, (...) me ha sorprendido mucho que con nuestra primera producción estemos en Cannes y que a la gente le esté gustando tanto".

En seis capítulos, 'Yo siempre a veces' cuenta la maternidad de Laura (Ana Boga) tras quedarse embarazada de Rubén (David Menéndez) a la semana de conocerse, una historia que, según dijo Bassols a EFE, "a todas las personas les toca una herida que tengan abierta", sea o no maternal.

La directora artística adjunta del festival, Claire-Marine Piétriga, consideró en declaraciones a EFE que la serie ganó por "tener el guion más sorprendente", del que destacó una "dualidad" entre los dos primeros capítulos que "convenció al jurado".

"Cuando se presentó la serie en conferencia de prensa dijimos que, al estar producida por 'Los Javis', esperábamos que ellas pronto se convirtieran en 'Las Martas', y creo que eso, en parte, comienza esta noche", explicó.

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La proyección de 'Yo siempre a veces' en Cannes el pasado domingo marcó el estreno internacional de la serie, coproducida por Movistar + y en cuya plataforma ya está disponible.

En el festival ha competido con otras siete producciones, entre ellas otra española de Movistar +, 'Se tiene que morir mucha gente', una adaptación de la novela homónima de 2023 -escrita por la cómica Victoria Martín (Madrid, 1989)-, que sigue la caótica vida de tres amigas de la infancia: Bárbara (Ana Castillo), Maca (Laura Weissmahr) y Elena (Macarena García).

Marta Bassols es conocida por sus papeles como actriz en las series 'Esto no es Suecia' (2023) y 'La Mesías' (2023), mientras que Marta Loza se ha desempeñado en el departamento artístico de películas como 'Dolor y gloria' (2019), y Almudena Monzú lo ha hecho como guionista ('Desayuna conmigo', 2025).

La gran ganadora de la noche fue la serie británica 'Alice and Steve', sobre el romance de un hombre con la hija de su amiga, que se alzó con los premios a mejor serie y a mejor interpretación especial: "Sin duda, ha sido la favorita", opinó Piétriga.

"El jurado nos dijo que, para ellos, era la que más les había emocionado, hecho reír y de la que más ganas tenían de ver la continuación, aunque aplaudieron la calidad del conjunto de la selección", detalló.

En lo que respecta a la mejor interpretación del festival, la distinción fue concedida a la actriz finlandesa Roosa Söderholm por su papel principal en 'Guts', una serie sobre el ascenso montañista de un equipo de esquiadoras, que la responsable artística definió como "chocante desde el primer momento".

Por su parte, el premio a mejor banda sonora fue otorgado a la sueca 'Summer of 1985', que cuenta cómo un grupo de adolescentes da con una extraña criatura en su búsqueda de un mundo fantástico.

A estos premios cabe añadir las distinciones a mejor miniserie y mejor serie documental, ganados por la belga 'BOHO' -sobre una mujer que trata de encontrar la felicidad con el apoyo de sus amigas- y la belga 'The deal with Iran' (El trato con Irán), sobre la investigación de un ataque con bomba cerca de París.