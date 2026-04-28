Las bolsas europeas adelantan subidas pendientes de Irán, el crudo y los bancos centrales

A las 7:15 horas (5:15 GMT) de este martes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben el 0,27 %, los de la Bolsa de Londres, el 0,18 %; y los de la Bolsa de París, el 0,10 %.

El índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, adelanta ganancias del 0,36 %.

Asimismo, los futuros de los principales indicadores de Wall Street también apuntan a una apertura levemente alcista, después de cerrar la víspera con tendencias contrarias, aunque con nuevos máximos en el S&P 500 y en el Nasdaq.

Y ello, a pesar de que se mantienen las dudas acerca de si Estados Unidos (EE.UU.) e Irán retomarán las negociaciones de paz, y mientras el estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el fin de semana que Irán ha presentado una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, y el país islámico ha denunciado que EE.UU. actúa como "piratas" y "terroristas" con el bloqueo naval.

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Este fin de semana el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En este contexto, el precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, sube a esta hora el 1,20 %, hasta los 109,53 dólares.

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en EE.UU., sube este martes el 1,47 %, hasta los 97,79 dólares el barril.

Pendientes de las tensiones en Oriente Medio, el mercado mantendrá también hoy el foco en los resultados empresariales y en los bancos centrales.

Este martes, el Banco de Japón ha dejado los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 %, al tiempo que ha revisado a la baja las expectativas de crecimiento del país por el aumento de los precios del petróleo crudo.

El Banco de Japón congeló los tipos de interés por tercera vez consecutiva pero con una mayoría más estrecha de seis votos a favor y tres en contra.

Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inicia hoy una reunión de dos días, y mañana, tras el cierre del mercado europeo, se conocerán sus decisiones de tipos de interés.

Previamente a la apertura en Europa, las bolsas asiáticas registran una tendencia negativa, el Nikkei de Tokio baja el 0,93 %; la Bolsa de Shanghái, el 0,07 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,67 %.

El euro baja y se cambia a 1,170 dólares, mientras el oro cotiza en los 4.649,53 dólares tras descender el 0,67 %.

El bitcóin se deja el 0,55 %, hasta los 76.947,37 dólares.