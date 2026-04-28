Libia acuerda con Chevron evaluar reservas de petróleo y gas de esquisto en el país

Según detalló el presidente de la NOC, Mesaoud Sliman, en un comunicado difundido en su página de Facebook, la evaluación se llevará a cabo en las cuencas de Sirte, Murzuk y Gadamés, consideradas las tres "más importantes" del país, situadas en el oeste de Libia, que cuenta con amplias reservas de crudo.

Las estimaciones iniciales de la NOC indicaron que estas cuencas albergan cerca de 123 billones de pies cúbicos de gas, además de casi 18.000 millones de barriles de petróleo, lo que refleja, según Sliman, "importantes oportunidades" para aumentar las reservas nacionales y respaldar la economía del país.

El presidente de la petrolera afirmó que este acuerdo representa "un hito importante" en el desarrollo del sector energético de Libia y que forma parte de una estrategia destinada a "diversificar las fuentes de energía" y a aprovechar de los recursos no convencionales.

La firma del acuerdo se enmarca en el regreso de la compañía estadounidense al mercado energético libio, tras suscribir a principios de año otro convenio con la NOC para reanudar sus actividades en el país, donde había dejado de operar en 2010.

Libia, país que cuenta con amplias reservas de crudo, pero cuya producción se ha visto interrumpida de forma intermitente desde 2011 por la inestabilidad, aspira a superar los 1,6 millones de barriles diarios a finales de 2026, según declaró el pasado enero el ministro de Petróleo y Gas del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Khalifa Abdul Sadiq.