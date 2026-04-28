Mueren tres civiles y siete atacantes en un atentado contra un convoy militar en Ghana

"El convoy (que viajaba de) Bawku hacia Bolga recibió varios disparos, lo que provocó la muerte de tres de los civiles escoltados y dejó herido a otro", señalaron las GAF en un comunicado difundido a última hora de este lunes, día en que ocurrieron los hechos en la zona de Binduri.

"El Ejército repelió con éxito el ataque contra el convoy, lo que resultó en la muerte de siete atacantes (...). Otros diez sospechosos fueron detenidos y están colaborando con la investigación", añadieron.

Durante la persecución, los soldados ghaneses localizaron a un fugitivo que se había refugiado en una mezquita y le confiscaron "un rifle automático G3, dos cargadores llenos de 20 cartuchos cada uno y 176 cartuchos de munición adicional".

Ghana, una de las democracias más sólidas del continente africano, ha sido considerada durante años no solo un modelo de estabilidad económica en África occidental, sino también un remanso de seguridad, frente a los golpes militares en la vecina Burkina Faso y los cercanos Mali y Níger, países sacudidos por el yihadismo.

Sin embargo, expertos han alertado en los últimos tiempos sobre el riesgo de que los grupos terroristas de la región del Sahel amplíen sus ataques a naciones costeras de África occidental como Ghana o Togo, país que ha visto aumentar las incursiones yihadistas en el norte de su territorio en los últimos años.