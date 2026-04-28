Países del Golfo apelan a la unidad en medio de señales de fractura ante la guerra de Irán

El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Jaled Al Sabah; y el rey de Baréin, Hamad bin Issa, participaron en la reunión del CCG celebrada en la localidad saudí de Yeda, que fue presidida por el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), por su parte, mandó a su ministro de Exteriores, Abdalá bin Zayed, en medio de las críticas de este país a la falta de coordinación entre los miembros del CCG durante la crisis en Oriente Medio.

Esta fue la primera reunión presencial de los líderes del golfo Pérsico desde el estallido de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, cuando Teherán comenzó una campaña de ataques de represalia contra los países árabes ricos en petróleo y aliados de Washington.

El emir catarí dijo en su cuenta de la red social X que el encuentro de Yeda "encarna la posición unificada del Golfo respecto a las situaciones actuales, y lo que ello requiere en términos de intensificar la coordinación y la consulta", también para preservar la seguridad de los miembros del CCG en tiempos de crisis.

La agencia de noticias oficial saudí SPA se limitó a informar de que "en la cumbre se abordaron diversos temas relacionados con la situación regional e internacional y la coordinación de esfuerzos al respecto", sin aportar más detalles.

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Por su parte, el Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que se abordó el hecho de que la seguridad de los países del CCG "es indivisible", y que "cualquier amenaza a la soberanía de cualquier Estado miembro constituye una amenaza directa a la seguridad de todo el sistema del Golfo".

Asimismo, destacó el "firme compromiso de EAU de apoyar el progreso del CCG y fortalecer su papel fundamental en la consolidación de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región".

La cumbre tuvo lugar después de que el asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, criticara en un foro que "la postura del CCG" al lanzamiento de misiles y drones de Irán contra el Golfo "fue la más débil de la historia, considerando la naturaleza del ataque y la amenaza que representaba para todos".