Sheinbaum, "exhausta y agotada" ante las presiones de Trump y su base, según el WSJ

El rotativo, explica este martes que Sheinbaum se encuentra en una compleja encrucijada política al tratar de equilibrar las crecientes exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las expectativas de su base izquierdista.

Según fuentes cercanas a la mandataria citadas por el rotativo neoyorquino, Sheinbaum se muestra cada vez más "dubitativa y exhausta" tras pasar largas horas en el Palacio Nacional.

La presidenta, conocida por su temperamento irascible, no oculta su enfado con su propio gabinete, de acuerdo con el medio, y en una reunión reciente con altos ejecutivos del sector automotriz, reprendió abiertamente a los asistentes por no haber eliminado los obstáculos regulatorios y burocráticos que afectan a una industria clave.

El medio señala además que esta tensión interna incrementó tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en un accidente de tráfico durante una operación antinarcóticos encubierta en el estado de Chihuahua.

En lugar de denunciar una violación a la soberanía mexicana por la presencia no autorizada de agentes extranjeros, detalla el WSJ, Sheinbaum optó por dirigir la culpa hacia la gobernadora opositora del estado, María Eugenia Campos.