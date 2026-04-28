Venezuela y Colombia firman una acuerdo para reactivar la conexión de energía eléctrica

A través de una publicación en Telegram, la cartera de Estado de Venezuela señaló que el acuerdo fue suscrito entre la venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el colombiano Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

"La alianza representa confianza, cooperación y una visión compartida de soberanía energética para ambos pueblos", señaló el ministerio sin ofrecer más detalles sobre el acuerdo.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, apostaron, tras una reunión en Caracas, por la integración de sus países en materia de energía eléctrica y de gas.

Los presidentes hablaron sobre la interconexión eléctrica en el oeste de Venezuela, donde hay estados fronterizos con Colombia, una región que, reconoció Rodríguez, "padece lo que ha sido el proceso de desinversión del sistema eléctrico nacional producto de sanciones" que han afectado la provisión de repuestos y el mantenimiento.

"La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera", anticipó entonces la líder chavista, sin dar más detalles al respecto.

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Según Rodríguez, las sanciones contra su país han afectado el suministro de repuestos y el mantenimiento de la red eléctrica.

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno ha responsabilizado en el pasado a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.