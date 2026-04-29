Alemania detiene a un kazajo acusado de haber trabajado para la inteligencia rusa

La detención de Serguéi K. se produjo el martes por parte de agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal, en virtud de una orden de detención dictada por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia en Berlín.

En el operativo policial se registraron las dependencias del acusado, así como las de otra persona no sospechosa, según el comunicado.

En la orden de detención del juez de instrucción se afirma que el acusado estuvo desde al menos mayo de 2025 en contacto continuo desde Alemania con un servicio de inteligencia ruso.

Según la acusación, hasta su detención, Serguéi K. transmitió a su oficial de enlace numerosas informaciones de diversa índole, entre ellas datos sobre el apoyo militar de Alemania a Ucrania y sobre la industria alemana de armamento y defensa, en particular sobre empresas que desarrollan drones y robots.

Además, el ciudadano kazajo habría remitido repetidamente fotografías de edificios públicos en Berlín o de convoyes militares en autopistas, incluido el convoy de un Estado miembro de la OTAN.

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Asimismo, habría informado a su contacto en el servicio de inteligencia ruso sobre posibles objetivos de sabotaje en Alemania, y se habría ofrecido a reclutar a otras personas para un grupo de sabotaje y espionaje.