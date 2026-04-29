Autoridades alemanas advierten de amenaza de una nueva organización terrorista en Europa

Del grupo, llamado Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados y que atiende a las siglas HAYI, la BfV sospecha que está organizado por "una red chií iraquí".

Según la información del BfV, la organización "utiliza diferentes canales del ámbito extremista chií y proiraní en varias redes sociales para informar sobre sus actividades", entre las que figura la amenaza a los "enemigos del Islam" en Europa.

"Otra novedad es el aviso de HAYI de que ya no se limitará a 'simples' ataques, sino que a largo plazo también recurrirá a medios más peligrosos", según la BfV.

La inteligencia del Ministerio del Interior de Alemania señaló que HAYI es la organización a la que se corresponsabiliza desde el pasado 9 de marzo del aumento registrado en Europa de los ataques, en particular incendios provocados, contra instituciones judías y estadounidenses.

"Los ataques se han producido en cada caso durante la noche o a primera hora de la mañana y, hasta la fecha, no han causado daños personales", precisó la BfV, en alusión a acciones violentas que han tenido lugar "principalmente" en Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.