Bukele pide reforma constitucional para dar a la diáspora representación parlamentaria

Un comunicado difundido por la Presidencia salvadoreña indicó que "hay más de 3 millones de salvadoreños en el exterior" que, si cuentan con su "documento único de identidad pueden ejercer su derecho al voto".

Este es un dato que "refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político salvadoreño y que hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación específica por primera vez en la Asamblea Legislativa, con diputados a quienes podrán elegir, exigirles y remover en elecciones libres", indicó la misiva oficial.

Los salvadoreños que viven en diferentes partes del mundo pueden votar para la elección de presidente y vicepresidente, y diputados en el Congreso de entre los candidatos propuestos por los partidos inscritos, y el sufragio de estas personas se suma a los votos totales del departamento de San Salvador.

Cada uno de los 14 departamentos de El Salvador tienen asignado un número determinado de diputados de acuerdo con su población para integrar el Congreso, actualmente con 60 parlamentarios.

Con la reforma, se prevé que a los salvadoreños en el extranjero se les asigne un número determinado de diputados para su representación en el Órgano Legislativo, sin que se conozca aún si votarán por candidaturas presentadas fuera del país o por las mismas que los partidos en El Salvador propongan.

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"La representación de la diáspora se establecerá en proporción a su peso dentro del padrón electoral, garantizando un equilibrio en la distribución de la representación", dijo el comunicado de la Presidencia.

Estos diputados electos por la diáspora "tendrán voz en las decisiones que definen el rumbo del país, en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador, como ha sido hasta ahora", agregó.

La mayoría de estos salvadoreños viven en Estados Unidos y sus remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador, siendo así la principal fuente de divisas en la economía, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

Se desconoce si la propuesta de reforma será enviada este miércoles al pleno del Congreso para que sea aprobada y ratificada en la sesión plenaria que aún se desarrolla, o si se busca que el cambio constitucional se apruebe y ratifique antes de las elecciones generales de febrero de 2027.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse unos comicios.

En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otros casos.