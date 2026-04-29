Comisión Europea pide no alarmar sobre el queroseno para no dañar la temporada turística

"A fecha de hoy, no tenemos ningún signo de falta de abastecimiento de combustible para aviones" pero estamos "preparados para aplicar medidas concretas y temporales cuando se justifique", dijo Tzitzikostas en un consejo informal de ministros de Transporte celebrado en Nicosia.

El conservador griego añadió respecto al bloque del estrecho de Ormuz y su impacto en las importaciones de hidrocarburos, en particular de queroseno, que "la situación sigue siendo volátil e incierta", por lo que la Comisión Europea convocará una reunión técnica de coordinación la semana que viene, que se repetirá una vez por semana.

"Mientras nos preparamos para el peor escenario, también tenemos que evitar enviar mensajes demasiado negativos y alarmantes que crean pánico en el público que viaja", agregó Tzitzikostas.

El comisario añadió que si los turistas de dentro o fuera de la UE "no sienten suficiente confianza para reservar sus vacaciones, una crisis nos golpeará antes de lo que pensamos".

"Tenemos que evitar entrar en esa espiral", subrayó el griego, que recordó que "la legislación europea protege a los viajeros y pasajeros, en cualquier escenario".

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El comisario señaló el martes en una entrevista en la emisora griega Skai que si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, la UE podría tener problemas de abastecimiento de combustible en junio.

La semana pasada, los titulares de Transporte de la UE celebraron una videoconferencia y al término de la reunión Tzitzikostas advirtió de "consecuencias catastróficas" si no se logra una pronta solución diplomática al bloqueo de Ormuz.

No obstante, agregó que "Europa está preparada para recibir todos los turistas e invitados en verano" y subrayó que "es un lugar seguro y estable para visitar".