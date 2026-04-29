Detienen en Ecuador a nueve miembros de Los Tiguerones que se disfrazaban de policías

Las capturas se realizaron en los municipios de Santo Domingo, Manta, Guayaquil y Pedro Carbo, y entre los detenidos está Jhonny Cusme Pallaroso, alias Jhony, un ecuatoriano de 31 años con antecedentes por asociación ilícita y robo que, según la Policía, sería uno de los cabecillas de la estructura.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los hombres son sospechosos de cometer un asalto a un local de encomiendas en una plaza comercial de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, registrado el pasado 29 de diciembre, para lo que se disfrazaron de policías.

Durante los allanamientos, los agentes también decomisaron cinco vehículos, una motocicleta, nueve teléfonos móviles, 300 gramos de droga y otros insumos que serían indispensables para la investigación, según aseguró Reimberg en su cuenta de la red social X.

Los Tiguerones es uno de los grupos criminales a los que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, le declaró la "guerra" en 2024 y pasó a denominar como "terroristas", debido a la escalada de violencia que vive el país andino, que en 2025 marcó una cifra récord de 9.269 asesinatos.

Su líder máximo es William Alcívar, alias Willy o Negro Willy, quien estaba detenido en España, pero fue liberado en diciembre por la Justicia de ese país, que consideró que Ecuador no había ofrecido suficientes garantías sobre su vida para ser extraditado.