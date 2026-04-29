Ecuador descubre nuevo pozo petrolero en la Amazonía con proceso de fractura hidráulica

El hallazgo se produjo en el Bloque 57 – Shushufindi Libertador, ubicado en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde la estatal petrolera Petroecuador junto a la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC) implementaron el 'fracking' en el nivel Caliza A, una zona del subsuelo en la que no es tradicional ejecutar estas maniobras.

El ministerio catalogó a la implementación de este proceso como un "hito" en la historia petrolera del país, que permite que el nuevo pozo, que se encuentra en plena etapa productiva, registre una cifra de más de 930 barriles por día, "consolidándose como un hallazgo relevante dentro del contexto actual de optimización y expansión a otros campos de producción nacional de hidrocarburos".

Además, indicó que el descubrimiento no solo incrementa el volumen de barriles, "sino que también abre un nuevo horizonte de exploración, evidenciando el potencial existente en zonas que continúan siendo estratégicas para el desarrollo energético del Ecuador".

La exportación de petróleo es uno de los principales pilares de la economía ecuatoriana, al producir alrededor de 470.000 barriles al día, de los que aproximadamente un 70 % están destinados al exterior, con ingresos aproximados de unos 10.000 millones de dólares al año, según el precio del barril.