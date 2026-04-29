EE.UU. enviará delegación a Venezuela el jueves para tratar acuerdos mineros y energéticos

La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, que tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales.

Los acuerdos previstos se materializarían en memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no implicarían un incremento inmediato de la producción, sino la apertura de nuevas vías de inversión y comercio en los próximos años, según el mismo comunicado.

Fuentes vinculadas al Gobierno estadounidenses confirmaron a EFE que funcionarios de transporte y de otras carteras de la Casa Blanca llegarán a Caracas precisamente en el primer vuelo de American Airlines entre Miami y Caracas, una ruta directa que se reanudará este jueves por primera vez tras casi siete años de suspensión.

Este nuevo acercamiento de la administración estadounidense a Caracas llega tras una serie de visitas previas de alto nivel realizadas en febrero y marzo de 2026, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, se reunieron en la capital venezolana con autoridades locales para abordar posibles acuerdos en petróleo y minería.

Este miércoles, Alex Fitzsimmons, subsecretario interino de energía, destacó en una conferencia en Washington que la producción de petróleo en Venezuela "ya ha comenzado a aumentar", aunque señaló que se necesitarán más reformas.

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"Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta", dijo Fitzsimmons.