EE.UU. niega que vaya a financiar una unidad paramilitar para vigilar las minas de la RDC

"El Gobierno de Estados Unidos no financia a grupos paramilitares para la vigilancia de minas", afirmó la Embajada en Kinsasa en un breve comunicado difundido a última hora del martes en la red social X por la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado estadounidense.

"Los gobiernos de EE.UU. y la RDC se han comprometido a impulsar el crecimiento económico, la estabilidad y la prosperidad compartidos a través del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Estados Unidos y la República Democrática del Congo", firmado el pasado diciembre, destacó la misión diplomática.

"Esta iniciativa sienta las bases para una mayor inversión estadounidense en la RDC, reconociendo que el crecimiento económico sostenido es la base para la estabilidad a largo plazo", añadió.

También este martes, la Inspección General de Minas (IGM) congoleña publicó un comunicado aclarando que "los mecanismos de financiación previstos se basan en estructuras diversificadas, que asocian a diferentes tipos de actores y no corresponden a una financiación directa por parte de un Estado en particular".

Así, según la IGM, "el proyecto de creación de la Guardia Minera en la RDC se inscribe en una dinámica de cooperación y diálogo con varios socios internacionales, en particular en el marco de las relaciones con EE.UU. y los EAU".

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El organismo regulador había anunciado este lunes la creación de esta unidad paramilitar, con un presupuesto de 100 millones de dólares (unos 85 millones de euros) y "en el marco de las alianzas estratégicas con EE.UU. y EAU".

"La voluntad del presidente de la República, que estamos llevando a cabo, es sanear todo el sector minero de la República Democrática del Congo, eliminando las prácticas contrarias al buen gobierno, la transparencia y la trazabilidad de los minerales", afirmó en un comunicado la IGM.

Esta nueva unidad supondrá el despliegue en las 22 provincias mineras del país hasta 2028 de más de 20.000 efectivos "reclutados mediante un proceso de selección riguroso" y que "seguirán un programa de entrenamiento intensivo de seis meses", detalló.

De acuerdo a su calendario, el proceso de selección empezará el próximo mayo y la formación del primer grupo de efectivos -de entre 2.500 y 3.000 agentes- se desarrollará entre junio y diciembre, mes en que será desplegado.

El despliegue total de la Guardia está previsto para finales de 2028.

El Gobierno congoleño hizo este anuncio en un contexto de tensión geopolítica y competencia global por el acceso a los minerales africanos y congoleños, como el cobalto o el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.