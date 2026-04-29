El 25 % de los fondos del BEI se dedica a las ciudades para que sean lugares "habitables"

"La mayor parte de la población vive en ciudades, y cada vez más gente vivirá en ellas", ya que "son lugares donde surgen los desafíos, pero también donde aparecen las oportunidades", incidió en el foro Bloomberg Citylab, que se celebra en la capital de España.

En este sentido, hizo hincapié en que el BEI no solo aporta fondos, sino también experiencia, algo "muy importante".

"Podemos decirle a una ciudad qué funciona y qué no", argumentó, además de que "moviliza inversiones, atrae a otros inversores y convierte los proyectos en viables y sostenibles".

Citó como ejemplo dos de los proyectos que ha financiado el BEI en ciudades europeas, uno de ellos en Lisboa, donde se han construido túneles para protegerla de las inundaciones; o en Berlín, donde esta semana se va a firmar un acuerdo centrado en levantar viviendas asequibles.

Los proyectos del BEI se llevan a cabo principalmente en ciudades europeas, pero también se han financiado proyectos de construcción de metro en la India, de agua potable en África o de conectividad en ciudades de América Latina.

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Calviño subrayó que se trata de llevar la experiencia europea al resto del mundo para aplicar lo aprendido a otras ciudades globales.

Respecto a la tasa de morosidad del BEI, aclaró que es "extremadamente baja, inferior al uno por ciento", ya que selecciona "cuidadosamente" los proyectos que financia. Además, "la asistencia técnica es clave para asegurar que los proyectos sean viables y puedan devolver la financiación", concluyó Calviño.

El BEI está participado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que aportan una determinada cantidad al capital de la entidad.