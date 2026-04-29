El Banco de México analiza un último recorte a la tasa de referencia

“Considero que estamos cerca de concluir el ciclo de recortes que iniciados en mayo de 2024 a través del cual hemos reducido la tasa de referencia en 400 puntos, siendo ello congruente con nuestra valoración del panorama inflacionario", dijo Rodríguez Ceja al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado mexicano.

"En ese sentido, los determinantes de la inflación apuntan a la ausencia de presiones de demanda en el horizonte de pronóstico, por lo que en nuestra siguiente decisión valoraremos realizar un último ajuste en el ciclo de recortes, con lo que estaríamos alcanzando una postura monetaria que continúa apoyando la convergencia de la inflación a la meta", añadió.

Apenas el pasado 9 de abril, Banxico anticipó que en sus próximas reuniones valoraría "recortes adicionales" a la tasa de interés, en las que tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación dentro del objetivo general de un 3 % y se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones externas.

El pasado 26 de marzo, Banxico, de manera sorpresiva, recortó 25 puntos base a su tasa de interés, con lo que retomó el ciclo de recortes tras haber hecho una pausa en febrero, y la dejó en el 6,75 %, en medio de la previsión de una inflación al alza y la incertidumbre por cambios de política económica de EE.UU. y los conflictos geopolíticos.

En su intervención en el Senado, Rodríguez Ceja estimó que la inflación "está próxima a retomar un descenso gradual hacía la meta del 3 %", esto en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones permean sobre las cotizaciones internacionales de los energéticos.

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"Prevemos que la inflación general como la subyacente muestran un descenso a partir del segundo trimestre del año, si bien anticipamos que la inflación general converja a la meta del 3 % en el segundo trimestre de 2027, y la inflación subyacente se ubique también en 3 % en el mismo periodo", expuso.

También explicó que los cambios de política económica por parte de la administración de EE.UU. y la agudización de los conflictos geopolíticos "añaden incertidumbre a las previsiones, pues estos riesgos implican posibles presiones sobre la inflación hacia ambos lados del balance".

Agregó que las disrupciones en los mercados internacionales de petróleo y gas "implican riesgos al alza para la inflación global y a la baja para la actividad económica en el mundo", que persistirían incluso, en un escenario en el que se alcanzara un acuerdo de paz en las últimas semanas.

"La volatilidad observada en los mercados reflejan la incertidumbre en torno a la duración y posibles consecuencias de dicho conflicto; sin embargo, los sólidos fundamentos de la economía mexicana constituyen un elemento de soporte para el desempeño de los mercados financieros", aseguró.

La del pasado 25 de marzo fue la segunda decisión de política monetaria de las ocho programadas para el año. El mercado estima que la tasa se estacione en el 6,5 % al cierre de 2025, lo que daría margen a un recorte adicional de 25 puntos base en 2026.