El brent se dispara un 6,08 % por encima de los 118 dólares ante el estancamiento en Irán

El precio del crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ha finalizado en 118,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, 6,77 dólares más que al cierre de la jornada anterior, correspondiente al martes, cuando finalizó en 111,26 dólares.

En esta sesión, el brent ha tocado su máximo intradía desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, en los 119,76 dólares, después de haber subido más del 7,6 %.

Pese a este máximo intradía, el precio al cierre del mercado no ha logrado batir el récord al cierre desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, establecido en 118,35 dólares el pasado 31 de marzo.

Desde las primeras horas de la mañana el precio del barril ha cotizado al alza con repuntes que han hecho pasar al crudo del Mar del Norte desde los 111,5 dólares hasta este máximo registrado a las 19:04 horas (17:04 GMT), para en las horas posteriores aminorar levemente esa subida.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.

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La tensión se ha recrudecido este miércoles, cuando se cumplen 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si EE.UU. no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán "se tiene que rendir" porque "hemos acabado con ellos y no les queda apenas ejército". EFEC