El candidato de Lula al Supremo es aprobado en comisión antes de ir al pleno del Senado

Messias, actual abogado general del Estado, recibió 16 votos a favor y 11 en contra, en una cuenta ajustada que refleja la polarización política que domina el país a cinco meses de las elecciones presidenciales.

El candidato defendió durante su discurso en la comisión que la actuación de los magistrados se debe ajustar a las reglas y expresó su "extrema preocupación" por el llamado activismo judicial y la interferencia del tribunal en labores legislativas.

Esas declaraciones representan un gesto a la oposición de derecha, muy crítica con las duras sentencias impuestas por el Supremo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y a cientos de sus seguidores por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Además, Messias destacó la importancia de que los magistrados sean "modelos de integridad", en un momento en que el Supremo atraviesa una crisis de credibilidad por los vínculos de algunos de sus integrantes con el caso del Banco Máster, el mayor escándalo de corrupción de la actualidad brasileña.

Por otro lado, preguntado por su postura sobre el aborto, este jurista de religión evangélica afirmó que era "crimen" según la legislación y que estaba en contra, y dijo que sus "valores espirituales" guiarán su trabajo como magistrado en caso de ser confirmado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al terminar la sesión en la comisión, el líder del oficialismo en el Congreso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, se mostró optimista en relación a la votación en el pleno, que se debe celebrar a continuación.

"Creo que vamos a tener los números necesarios", expresó Rodrigues a la prensa.

El actual abogado general del Estado es el tercer candidato propuesto por Lula para el tribunal desde que empezó su tercer mandato en 2023, y el que más resistencias ha encontrado en el Senado.

Mientras el presidente busca colocar a otra persona de su confianza en el Supremo antes de las elecciones de octubre, la oposición defiende dejar vacía la vacante hasta saber el ganador de los comicios en los que Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.