El petróleo de Texas sube un 6,95 %, hasta 106,8 dólares, ante la falta de avances en Irán

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en junio sumaron 6,9 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del WTI se disparó este miércoles por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz pese al alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió antes en su red Truth Social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y urgió al país persa a "espabilar pronto", mientras las conversaciones siguen estancadas.

"Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", dijo el mandatario a través de su propia red social.

Mientras, Irán ha amenazado con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos continúa con las intervenciones de sus buques y no desbloquea Ormuz.

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Por otra parte, varios medios de comunicación estadounidenses publican hoy que Trump habría ordenado a sus asesores que se preparen para un prolongado bloqueo del estratégico enclave.

En este contexto, en el que no avanzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y en la que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció ayer su salida de la OPEP y OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo.