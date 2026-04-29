El Santander gana un 60 % más entre enero y marzo, hasta los 5.455 millones de euros

Según informó este miércoles el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, excluido ese extraordinario de la entidad polaca, el resultado ordinario récord se situó en 3.560 millones, un 12 % más que en los tres primeros meses de 2025.

Los ingresos del Banco Santander, con una importante presencia internacional, aumentaron un 4 %, hasta los 15.140 millones, apoyados en un margen de intereses de 11.019 millones, un 4 % más que en los tres primeros meses de 2025, y unos ingresos por comisiones que aumentaron un 6 %, hasta los 3.357 millones, debido a la mayor actividad en clientes y al crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales.

Un 95 % de los ingresos del Santander están vinculados a la actividad de clientes, lo que - según el banco - le aporta estabilidad en un entorno de tipos de interés más exigente.

Los costes totales del grupo disminuyeron en el primer trimestre un 3 %, hasta los 6.484 millones de euros, por la mejora de la eficiencia, compensando las presiones inflacionistas y las inversiones para el crecimiento del negocio.

El margen neto aumentó un 10 %, hasta 8.656 millones de euros, y la ratio de eficiencia, que se situó en el 42,8 % al finalizar marzo, mejoró en 3 puntos porcentuales.

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Las dotaciones por insolvencias crecieron un 5 % respecto a marzo de 2025 y se situaron en 3.225 millones, y la partida de otros resultados y provisiones registró una nueva provisión bruta de 207 millones de euros relacionada con posibles reclamaciones en el negocio de financiación de automóviles en Reino Unido.

En cuanto a solvencia, la ratio de capital CET1 se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, hasta el 14,4 %.

Durante el primer trimestre el crédito creció un 5 % en euros constantes y los depósitos un 4 %.