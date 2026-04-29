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29 de abril de 2026 a la - 03:50

El Santander gana un 60 % más entre enero y marzo, hasta los 5.455 millones de euros

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Madrid, 29 abr (EFE).- El Banco Santander, una de las principales entidades bancarias españolas, ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior, que incluye la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca.

Por EFE

Según informó este miércoles el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, excluido ese extraordinario de la entidad polaca, el resultado ordinario récord se situó en 3.560 millones, un 12 % más que en los tres primeros meses de 2025.

Los ingresos del Banco Santander, con una importante presencia internacional, aumentaron un 4 %, hasta los 15.140 millones, apoyados en un margen de intereses de 11.019 millones, un 4 % más que en los tres primeros meses de 2025, y unos ingresos por comisiones que aumentaron un 6 %, hasta los 3.357 millones, debido a la mayor actividad en clientes y al crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales.

Un 95 % de los ingresos del Santander están vinculados a la actividad de clientes, lo que - según el banco - le aporta estabilidad en un entorno de tipos de interés más exigente.

Los costes totales del grupo disminuyeron en el primer trimestre un 3 %, hasta los 6.484 millones de euros, por la mejora de la eficiencia, compensando las presiones inflacionistas y las inversiones para el crecimiento del negocio.

El margen neto aumentó un 10 %, hasta 8.656 millones de euros, y la ratio de eficiencia, que se situó en el 42,8 % al finalizar marzo, mejoró en 3 puntos porcentuales.

Las dotaciones por insolvencias crecieron un 5 % respecto a marzo de 2025 y se situaron en 3.225 millones, y la partida de otros resultados y provisiones registró una nueva provisión bruta de 207 millones de euros relacionada con posibles reclamaciones en el negocio de financiación de automóviles en Reino Unido.

En cuanto a solvencia, la ratio de capital CET1 se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, hasta el 14,4 %.

Durante el primer trimestre el crédito creció un 5 % en euros constantes y los depósitos un 4 %.