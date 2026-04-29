El Senado de Rusia ratifica el acuerdo de cooperación militar con Nicaragua

El acuerdo "establecerá las bases legales necesarias para determinar los objetivos, direcciones y formas de cooperación militar bilateral, (y) defenderá los intereses de los ciudadanos de Rusia que cumplen misiones en el marco de dicho acuerdo en la jurisdicción de Nicaragua", según la nota explicativa de la ley rusa correspondiente.

El pacto estipula además la cooperación entre las partes en varias áreas clave, como el intercambio de información sobre asuntos de interés mutuo en el ámbito militar.

También contempla "la coordinación de esfuerzos para contrarrestar conjuntamente desafíos y amenazas a la seguridad y la estabilidad globales y regionales" y "el intercambio de experiencias e información en la lucha contra ideologías extremistas y el terrorismo internacional".

Incluye asimismo "el intercambio de experiencias e información en la lucha contra la piratería y el entrenamiento conjunto de tropas".

El acuerdo fue firmado el 22 de septiembre de 2025 por el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, fecha en la que sostuvo una reunión con el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés.

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El octogenario presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, copreside la nación centroamericana con su esposa, Rosario Murillo, y es el principal aliado en la región del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Nicaragua, junto con Corea del Norte y Siria, son los únicos países que han reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, Nicaragua reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.