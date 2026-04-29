El venezolano acusado de asesinar a una estudiante en Chicago se declara inocente

Medina, de 26 años, que enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otros 18 delitos por la muerte de Sheridam Gorman, fue ayudado por un intérprete al dirigirse en español al juez de la causa, Alfredo Maldonado.

El acusado compareció ante el tribunal con un uniforme color caqui de la cárcel del Condado de Cook y caminaba cojeando, apoyándose en un bastón.

Los padres de Gorman, de 18 años, estuvieron presentes durante la lectura de cargos celebrada en el Tribunal Penal Leighton, donde había además otros familiares y estudiantes de Loyola.

La estudiante de primer año fue asesinada de un tiro mientras paseaba con amigos en la madrugada del 19 de marzo, en una playa de Rogers Park, el vecindario donde se aloja el campus de la universidad.

Según informó la fiscalía, Medina salió de entre los arbustos donde se escondía y, presuntamente, abrió fuego contra Gorman y su grupo de amigos.

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La muerte de Gorman acaparó la atención internacional al ser culpadas las autoridades de Illinois por las leyes de "santuario" del estado, que protegen a inmigrantes irregulares.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Medina es un inmigrante que fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 9 de mayo de 2023 y "puesto en libertad dentro del país" bajo la administración del presidente Joe Biden.

Sin embargo, la defensora pública de Medina, Julie Koehler, ha declarado que, tras entregarse a las autoridades en Texas en 2023, Medina permaneció recluido en un centro de detención y solicitó ser devuelto a Colombia, país donde había estado residiendo. En lugar de ello —afirmó Koehler—, lo "subieron a un autobús y lo enviaron a Chicago".

Después de la audiencia, la familia de Gorman alzó fotografías de la joven y habló con los medios de prensa por primera vez desde el incidente.

"Es el comienzo de un largo proceso, y nuestra familia estará aquí en cada paso del camino hasta que haya una rendición de cuentas total por lo que se le hizo a nuestra hija, Sheridan", declaró a los periodistas el padre de la víctima, Thomas Gorman.

La madre, Jessica, agradeció a "toda la nación" por su apoyo y dijo que "nuestra hija era hermosa por dentro y por fuera".

El presidente Donald Trump y otros críticos conservadores culparon a las políticas de "ciudad santuario" de Chicago por la muerte de la joven, pero su padre afirmó que la familia no desea ver que el asesinato se convierta en un tema de "debate partidista”.

"No nos interesan los eslóganes", dijo. "No nos interesan las manipulaciones políticas. Solo nos interesa una cosa: asegurarnos de que esto no le suceda a otra familia".