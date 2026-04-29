Embajadora en España niega que Israel apoye reivindicación de Marruecos en Ceuta y Melilla

En un coloquio celebrado en Madrid, la diplomática se refirió a las informaciones recogidas en los últimos días por algunos medios israelíes que apuntaban que Israel estaría dispuesto a apoyar diplomáticamente a Marruecos en sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, territorios españoles situados en el norte de África.

"No es algo en lo que estemos pensando en Israel porque no es relevante en un momento como el actual, en el que el enemigo está amenazando nuestra vida", señaló.

Además, "España es un aliado de Israel en diferentes grupos internacionales y las amenazas que tienen España e Israel son similares, por eso nos extraña tanto que el Gobierno español no nos vea como una aliado", añadió.

A este respecto reconoció que su labor como embajadora de Israel en España está siendo "dura" porque la posición del Gobierno español respecto los conflictos armados en Oriente Medio "es preocupante" y en los últimos tiempos las relaciones entre estos dos países han vivido "una tormenta perfecta".

No obstante se ha mostrado decidida a "mantener el diálogo", a pesar "las perspectiva distorsionada" y "las declaraciones segadas" del Gobierno español, "que sólo juzga y condena a Israel", mientras "grupos terroristas como Hamás alaban su postura".

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También ha asegurado que el antisemitismo está creciendo en Europ y que ha detectado que la comunidad judía asentada en España "tiene miedo".

Asimismo ha lamentado que en España estén legalizados "grupos que apoyan el terrorismo", como la red de apoyo a los prisioneros palestinos Samidoun, mientras en otros países ya los ha prohibido.