Embajadora israelí en España asegura que Irán utiliza las negociaciones para ganar tiempo

En un coloquio celebrado en Madrid, la diplomática israelí no quiso hacer predicciones sobre la posibilidad de éxito de los contactos que buscan la paz en Oriente Medio, pero desconfía del Gobierno iraní, "un régimen fanático al que no le importa morir mientras mata israelíes".

Respecto al cese de los enfrentamientos entre Israel e Hizbulá en el Líbano, que Irán considera condición ineludible para que las conversaciones lleguen a buen puerto, la embajadora afirmó que "el alto el fugo puede durar si el régimen iraní cambia su ideología".

Irán condiciona las negociaciones de paz con Estados Unidos a la actuación de Israel en Líbano porque "ellos financian a Hizbulá", pero para Erlich, "el alto en fuego en Irán y el alto el fuego en Líbano no son lo mismo".

"Israel no puede vivir bajo la amenaza de Hizbulá que rompe el alto el fuego diez veces al día", sentenció la diplomática, que lamenta que "algunos digan que el alto el fuego lo rompemos nosotros".

En su opinión, la solución pasa por que la comunidad internacional "mande un mensaje claro a Hizbulá, Irán y Hamás" y no se deje amenazar por "los terroristas", únicos responsables de que el estrecho de Ormuz esté cerrado.

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En este sentido criticó que la Unión Europea "no condicione sus ayudas a los palestinos" y permita que parte de ella sirva para "financiar a los terroristas o sus familias" a través de actores que los europeos consideran válidos, como la Autoridad Nacional Palestina, pero que "en realidad no quieren la convivencia".

También cargó contra "la politización de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia", que ha ordenado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Estas instituciones "podrían haber hecho más respecto a Hamás y las organizaciones terroristas" que actúan en Israel, de manera que "hemos perdido la ilusión de que se haga un buen uso de estas herramientas de la diplomacia".