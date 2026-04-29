Energética española Naturgy gana 530 millones de euros en primer trimestre, un 4,7 % más

Según comunicó este miércoles la compañía al supervisor bursátil español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación (ebitda) alcanzó hasta marzo los 1.362 millones, un 6,5 % más que en el mismo período de 2025.

Naturgy explica que durante el arranque de 2026 el panorama energético global se vio materialmente alterado por la escalada del conflicto en Oriente Medio, ya que esa guerra está limitando "significativamente la oferta global, provocando un aumento de los precios del petróleo y el gas y una mayor volatilidad desde finales de febrero".

Con todo, Naturgy recuerda que "no tiene contratos de aprovisionamiento de gas vinculados a Oriente Medio, lo que garantiza la completa continuidad y seguridad del suministro para sus clientes".

Por negocios, el de redes de distribución aportó 627 millones al Ebitda, un 2,6 % más, mientras que el de mercado de energía generó 753 millones, un 10,6 % más.

La actividad de gestión de la energía fue la que más creció, un 19,7 %, al aportar 237 millones al Ebitda global.

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En este punto, Naturgy recuerda que el acuerdo de precios con la argelina Sonatrach que está vigente hasta 2027 "proporciona condiciones competitivas de aprovisionamiento y una mayor visibilidad comercial".

La compañía precisa que en el primer trimestre invirtió 339 millones, lo que supone un 17,9 % menos que en el mismo período de 2025.

La multinacional dispone ya de una capacidad instalada renovable total de 8,1 GW -incluyendo baterías-, con otros 1,2 GW -incluyendo repotenciaciones- actualmente en construcción, y espera que entren en funcionamiento en el año.

En cuanto a la deuda neta, se situó al cierre del primer trimestre en 12.151 millones de euros, frente a los 12.317 millones que tenía al acabar 2025.

Naturgy está presente en Europa, América, África, Asia y Oceanía.

En América cuenta con actividad en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU., México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

Respecto a Europa, está en España, Francia, Portugal, Italia e Irlanda. Además, está presente en China, India, Omán, Argelia y Australia.