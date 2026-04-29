Española Iberdrola desarrollará 7 proyectos más en Brasil con fondo soberano de Singapur

Tras este acuerdo, ambas entidades desarrollan conjuntamente 16 proyectos en 12 estados de Brasil, donde Neoenergia ha aportado a la sociedad conjunta, creada en 2023, 6.710 kilómetros de los 8.000 de redes de transporte que tiene en el país y un valor de activos regulados de unos 25.000 millones de reales brasileños (unos 4.600 millones de euros).

El acuerdo firmado contempla la entrada de GIC como socio en un conjunto de siete proyectos en los estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia y Rio Grande do Norte, por un importe aproximado de 2.418 millones de reales brasileños (unos 412 millones de euros).

Es la tercera transacción cerrada en el marco de la alianza entre Neoenergia y GIC, que dio lugar en 2023 a la creación de Neoenergia Transmissão, sociedad conjunta centrada en el negocio de infraestructuras de redes de transporte.

Neoenergia cuenta adicionalmente con otros 1.000 km de líneas en el país que, sumados a los incluidos en esta transacción, alcanzan casi los 8.000 km de redes de transporte.

Iberdrola adquirió recientemente por 5.826 millones de reales (unos 1.000 millones de euros) las acciones de Neoenergia que no controlaba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con cerca de 120.000 millones de reales (unos 20.500 millones de euros) en activos y una población servida de más de 45 millones de personas en el país, Iberdrola es el primer grupo de Brasil en distribución de electricidad.

La energética invirtió allí 30.000 millones de reales brasileños (más de 5.000 millones de euros) en el último año.

Neoenergia publicó este martes sus resultados del primer trimestre del año, cuando obtuvo un beneficio neto atribuido a sus socios de control de 1.284 millones de reales (unos 241 millones de dólares o 206 millones de euros), un 28 % más que en ese periodo de 2025.