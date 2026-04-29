Familias de peruanos reclutados por Rusia piden acciones diplomáticas para su repatriación

Uno de los abogados de las familias, Marcelo Tataje, explicó a EFE que este miércoles entregaron a la Cancillería una carta con 135 firmas de familias afectadas en la que piden al canciller que remita a Rusia una nota diplomática en la que se solicite información sobre el paradero de sus familiares para iniciar la repatriación, pues un centenar se encuentran desaparecidos.

"Algunas de estas personas tienen hasta tres familiares reclutados en el Ejército ruso en contra de su voluntad, muchos de ellos fueron llevados a Rusia con una historia de ir a realizar labores civiles y hacer lo mismo que hacían aquí como trabajar como taxistas o en minería o siderurgia, pero una vez llegaron les arrebataron sus pasaportes y fueron enlistados directamente a la guerra", expuso Tataje.

Agregó que buscan hacer llegar el documento al canciller, Carlos Pareja, para que tome esta acción diplomática puesto que consideran que es la única forma para que Rusia les facilite alguna explicación.

Hasta el momento hay identificados 135 familiares en Lima, pero el abogado destacó que este martes supieron que hay unas 250 familias en provincias del país en la misma situación.

"Los familiares planean hacer un plantón acá (Cancillería) hasta que sean atendidos, la idea es que nos den celeridad en el proceso, mientras hablamos los peruanos en primera línea pierden la oportunidad de volver a sus casas", indicó el abogado.

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"Fueron engañados, no son soldados, son peruanos y necesitan ayuda", reza la pancarta de la esposa de uno de los peruanos reclutados, que prefiere no ser identificada.

Relata entre lágrimas que necesita ayuda para su marido, que este lunes le pidió auxilio pues ya se encuentra en la frontera ucraniana y ya está en primera fila.

"Por eso hago mi pedido, que los ayuden a todos, están mal, hay muchos que están muriendo (...) Él me ha prometido que va a volver, te estamos esperando, por favor vuelve", dice emocionada.

Junto a ella, Ángel cuenta que tiene a un familiar en situación crítica de salud y está "en hospital en completo abandono", por lo que pide a las autoridades velar por los derechos humanos porque las familias están desesperadas al no poder hacer nada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó en la tarde del martes que entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos con la petición de que informe "sobre su situación, ubicación y estado de salud".

A su vez, ha reiterado al embajador de Perú en Moscú la instrucción de "redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática" y ha dispuesto que en Lima se cree un grupo de trabajo con funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo.

Ese grupo de trabajo tendrá la misión de establecer acciones conjuntas para atender las denuncias que han hecho los familiares del personal reclutado en Perú, dentro de sus funciones y competencias, entre las que se encuentran perseguir delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

Hasta el momento los abogados han identificado 130 casos, pero este mismo martes conocieron de un segundo grupo de alrededor de 250 personas de distintas zonas del país.