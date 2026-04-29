Fiscalía sostiene que D4vd utilizó una motosierra para desmembrar el cuerpo de una menor

El escrito también asegura que el rapero, cuyo nombre real es David Anthony Burke, le amputó dos dedos a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para destruir un tatuaje que lo vinculaba con la joven fallecida, según reportó Los Angeles Times.

El cantante, de 21 años, se declaró inocente y enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de la menor, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

Este miércoles la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, presentó un informe de nueve páginas donde detallaba las pruebas que planeaba presentar en el caso.

De acuerdo con la misma publicación, Silverman escribió que Burke asesinó a Hernández en abril de 2025 después de que la menor lo amenazada con revelar los abusos que había recibido de parte del cantante y arruinar su carrera musical.

El cantante presuntamente ordenó por internet que le entregaran motosierras, bolsas de cadáveres, una piscina inflable y una pala en su domicilio para deshacerse del cuerpo.

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Silverman también afirma que Burke conoció a Hernández cuando ella tenía solo 11 años y que comenzó a abusar sexualmente de ella cuando ella tenía 13 y él 18 años.

Según la fiscalía, los padres de Rivas Hernández denunciaron su desaparición en febrero de 2024 y posteriormente los detectives del sheriff del condado de Riverside contactaron con Burke, pero este les dijo que solo la había conocido una vez y que desconocía que fuera menor de edad.

La adolescente regresó a su casa en febrero y sus padres le quitaron el móvil. Burke condujo hasta su ciudad natal y le pagó a un amigo de Rivas Hernández para que le diera un teléfono y pudieran comunicarse.

El documento indica que Rivas Hernández viajó con el cantante a Las Vegas, Texas e incluso a Londres, donde conoció a su familia.

Los padres de Rivas Hernández volvieron a denunciar su desaparición en abril de 2024 y la adolescente fue vista por última vez el 23 de abril de 2025 en la residencia de la cantante en Hollywood Hills.

El Departamento Forense del condado de Los Ángeles indicó el 22 de abril que la menor había fallecido a consecuencia de múltiples “heridas penetrantes”, y clasificó su muerte como un homicidio, pero los fiscales no habían descrito previamente cómo creían que Rivas Hernández había sido asesinada.

Según CBS News, la audiencia preliminar del joven de 21 años fue aplazada al 26 de mayo, pero Burke podría comparecer también en una audiencia de estado el 12 de mayo, pendiente de confirmación.