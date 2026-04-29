Grupos latinos lamentan que fallo del Supremo de EEUU puede silenciar a votantes hispanos

"La decisión de hoy es un golpe devastador para las comunidades negras y latinas y para la promesa fundamental de la democracia estadounidense", dijo en un comunicado la presidenta de Voto Latino, María Teresa Kumar.

"Este fallo dificulta considerablemente la protección de los votantes afroamericanos contra la discriminación racial y permite la dilución de la representación mediante la manipulación partidista de los distritos electorales, privando a las comunidades negras y latinas de su valiosa oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia", agregó.

El Supremo limitó hoy el rediseño de mapas electorales en todo el país por motivos raciales, al posicionarse a favor de los demandantes en un caso contra la creación de un segundo distrito de mayoría afroamericana en el estado de Luisiana.

La presidenta y fundadora de la asociación Somos Votantes, Melissa Morales, también criticó la sentencia, que limitó la sección 2 de la Ley Electoral, la cual dijo que "es una protección fundamental que ha asegurado que millones de votantes latinos puedan participar en nuestra democracia en igualdad de condiciones".

Esta sección "ha impedido que los políticos tracen mapas electorales amañados, diseñados para diluir y silenciar nuestras voces. Hoy, este Tribunal ha dejado esa protección prácticamente desprovista de sentido".

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Además, indicó que el tribunal tiene "un doble rasero", puesto que el mes pasado protegió un mapa electoral que, según Morales, "discriminaba a los votantes negros y latinos".

El Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) destacó que el fallo del Supremo permite borrar a las comunidades latinas del mapa político.

"Constituye un ataque directo contra los votantes latinos, y contra todo funcionario electo y designado que ha luchado por representarlos", afirmó su directora ejecutiva, Erica Bernal-Martinez, en un comunicado.

Junto a sus condenas, las asociaciones anunciaron que emplearían diversas herramientas para defender a la comunidad latina, ya fuera mediante medidas legales o instando al Congreso a restablecer el apartado de la ley debilitado por la corte.