Hizbulá mata con un dron kamikaze a un contratista de Defensa israelí en el sur del Líbano

Según informaron este miércoles a EFE fuentes del Ejército israelí, se trata de un empleado de una compañía de ingeniería que "llevaba a cabo proyectos para el Ministerio de Defensa" de Israel, en un ataque en el que resultó herido otro trabajador, que era hijo del fallecido.

El ataque ocurrió en la zona de Aitaroun, cerca de la localidad libanesa de Bint Jbeil, ubicada dentro de la franja de territorio del sur del Líbano que Israel ha ocupado con el pretexto de proteger a las comunidades israelíes del norte de los ataques de Hizbulá.

Según el diario israelí Times Of Israel, el fallecido manejaba maquinaria de ingeniaría como parte de trabajos de demolición de "infraestructura de Hizbulá" en esa zona, se llamaba Amer Hujirat y tenía 44 años.

En otro ataque con un dron explosivo, Hizbulá mató el pasado domingo a un soldado israelí en la localidad de Taybeh del sur del Líbano, en un contexto de alto el fuego entre Israel y el país vecino auspiciado por Estados Unidos pero bajo el que se siguen produciendo ataques por parte de las dos partes.

En el Líbano, al menos ocho personas murieron este martes en ataques de Israel contra el sur del país, entre ellas tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate, mientras que otras 30 resultaron heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés.