HRW alerta del riesgo de ejecución inminente de decenas de migrantes etíopes en A.Saudí

Según la organización, los condenados habrían sido juzgados en procesos que no cumplieron con las garantías básicas de debido proceso, incluyendo la ausencia de representación legal, intérpretes y notificación clara de los cargos.

"La disposición de Arabia Saudí a ejecutar a migrantes extranjeros por delitos no violentos tras juicios que les negaron el debido proceso refleja un profundo desprecio por sus derechos y sus vidas", afirmó Nadia Hardman, investigadora principal de derechos de refugiados y migrantes de HRW, quien instó a la comunidad internacional a intervenir "urgentemente".

HRW indicó que entrevistó a fuentes informadas sobre el caso de tres hombres etíopes detenidos en el centro de Khamis Mushayat, quienes aseguraron haber huido del conflicto armado en la región de Tigray (Etiopía) entre 2020 y 2022 a través de rutas peligrosas del golfo de Adén y el Yemen en busca de trabajo y de protección internacional.

Las fuentes señalaron que los hombres se vieron forzados a transportar khat, una planta estimulante cuyo componente activo, la catinona, está prohibido en Arabia Saudí, para financiar su travesía, sin ser conscientes de su ilegalidad en el país.

De acuerdo con la información recabada, los detenidos fueron arrestados entre 2023 y 2024 y sometidos a audiencias judiciales breves, algunas por videoconferencia, en las que habrían sufrido malos tratos y sido obligados a firmar documentos sin comprender su contenido. Solo en la audiencia final se les informó de su condena a muerte.

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HRW señaló que informes de prensa apuntan a que más de 200 etíopes podrían estar en el corredor de la muerte en ese mismo centro, aunque la cifra no ha podido ser verificada.

La organización denunció que Arabia Saudí ha batido récords de ejecuciones en los últimos años, con 345 en 2024 y 356 en 2025, muchas de ellas relacionadas con delitos de drogas no violentos, que representaron alrededor del 68 % del total el pasado año.

Desde la llegada al poder del rey Salman en 2015, el país ha ejecutado a más de 2.000 personas, pese a promesas previas de reducir el uso de la pena capital.

HRW subrayó que estas prácticas contravienen el derecho internacional, que limita la pena de muerte a los "delitos más graves" y recordó que expertos de Naciones Unidas han considerado que las ejecuciones por delitos de drogas son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y han instado a restablecer una moratoria.