Jefe de Gabinete argentino, respaldado por Milei, se defiende de acusaciones de corrupción

"No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia", afirmó Adorni en el tramo final de su exposición en la Cámara Baja del informe de gestión gubernamental.

Adorni, cuyo patrimonio está bajo investigación judicial a partir de denuncias por la compra de propiedades y suntuosos viajes al exterior, acudió al Congreso acompañado por Milei y miembros del Gabinete de ministros en señal de respaldo.

Una vez concluida la exposición inicial de Adorni, Milei se retiró de la sede parlamentaria, en medio de un fuerte operativo de seguridad, dentro y fuera del Congreso.

La sesión se reinició con punzantes preguntas de los diputados opositores, ante las cuales el jefe de Gabinete reiteró, sin dar detalles de sus movimientos patrimoniales, que no cometió delito alguno y que será en los tribunales donde esclarecerá su situación.

"Cumplí con mis obligaciones que está regulada por la ley de ética pública. Aún no venció el plazo de mi declaración jurada. Los bienes de mi familia están en el anexo reservado y ha sido informados a la Justicia", afirmó Adorni, que aseguró que no va a renunciar.

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La sesión en la Cámara de Diputados, que duró varias horas, tuvo tramos tensos.

Al ingresar, Milei, de compleja relación con la prensa, dijo a los periodistas acreditados "ustedes son los corruptos", cuando éstos le preguntaron al jefe de Estado por las denuncias contra Adorni.

Ya dentro del recinto legislativo, Milei tuvo cruces con el bloque de izquierda, que cuestionó el alineamiento del ultraderechista con Israel. "Ustedes son los asesinos", les respondió el presidente a los diputados de izquierda.

Varios legisladores opositores hicieron referencia no solo al escándalo que envuelve a Adorni sino a otras investigaciones judiciales que salpican al Gobierno, como el caso por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $Libra y las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

"Es indudable que el Gobierno quiere sostener a una pieza clave de la alta corrupción del Estado. (...) Adorni está mostrando un régimen entero, del cual el presidente Milei es el vértice supremo de ese estado de corrupción", aseveró el diputado Néstor Pitrola, del Partido Obrero, quien tachó a Adorni de "cadáver político".

Al cerrar la sesión, Adorni afirmó que, en caso de ser citado por el Parlamento para dar explicaciones, acudirá pero sin dejarse "amedrentar" por el uso de los mecanismos constitucionales "utilizados como excusas con fines claramente desestabilizadores".

A las puertas del Parlamento, rodeado por vallas y decenas de policías y donde cada miércoles los jubilados protestas por pensiones por debajo del coste de la cesta básica, algunos ciudadanos se acercaron también para expresar su descontento con el jefe de Gabinete.

"Estaba en mi casa escuchando el discurso de Adorni y me dio dolor de estómago. Pero con la bronca no alcanza. Es el momento de actuar. Por eso dejé lo que estaba haciendo y vine", dijo a EFE Miriam Salvo a las puertas del Congreso.

Salvo, que quedó desempleada en febrero pasado, señaló que "el relato de Adorni y de este Gobierno que hoy se escuchó es insostenible".

"Se tienen que ir ya mismo. El pueblo argentino tiene que reaccionar. Basta de quejarse adentro de la casa y por redes", afirmó.

Según un sondeo de la consultora Zentrix difundidos el pasado domingo, Adorni tiene una imagen negativa del 73,9 %, superando el 59,3 % de imagen negativa de Milei.

De acuerdo a la misma encuesta, el nivel de desaprobación a la gestión del presidente trepó en abril unos siete puntos, al 60,6 %, en coincidencia con el estallido del escándalo que rodea a Adorni.

Según el sondeo, el 57,3 % de los consultados percibe corrupción generalizada en la gestión gubernamental.