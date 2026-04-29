Kosovo debe celebrar elecciones anticipadas, las terceras en 18 meses

Tal y como está previsto en la Constitución kosovar, el Parlamento de Pristina se disolvió automáticamente a las 0.00 hora local de hoy al vencer el periodo máximo previsto por la ley para elegir al jefe del Estado, cargo que actualmente ocupa de manera interina la presidenta del Parlamento, Albulena Haxhiu.

El mandato de cinco años de la presidenta Vjosa Osmani finalizó el 4 de abril, y al no haberse elegido aún un sucesor, transfirió temporalmente sus funciones a la presidenta del Parlamento, Albulena Haxhiu, hasta la elección de un nuevo jefe de Estado.

La oposición se negó a respaldar el proceso de elección presidencial y boicoteó la sesión, acusando al gobernante Movimiento de Autodeterminación (LVV) del primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, de rechazar los esfuerzos por lograr un consenso para nombrar un candidato.

Según la Constitución de Kosovo, durante una sesión de elecciones presidenciales, al menos dos tercios del número total de diputados deben estar presentes en la cámara (80 de 120); de lo contrario, las elecciones no pueden celebrarse.

A pesar de la falta de quórum tuvo lugar una votación entre dos candidatos presentados por la mayoría gobernante, que ganó el gastroenterólogo Feride Rushiti, de 55 años, pero quedó anulada al haber solo 64 solo había 64 diputados presentes en la sala, menos de los 80 (dos tercios de los escaños) que establece la Constitución.

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"No hay nada más que podamos hacer. Fuimos generosos con la oposición, pero ella no quiso cooperar", declaró Kurti en la sesión.

Esta es la segunda vez en dos meses que los partidos parlamentarios de Kosovo, una antigua provincia serbia que proclamó su independencia en 2008, no logran llegar a un acuerdo sobre el sucesor de Osmani.

También en marzo fracasó por falta de quórum la sesión prevista, pero el Tribunal Constitucional anuló la disolución del parlamento tras constatar violaciones legales, fijando un nuevo plazo, la medianoche del 28 de abril, para que los legisladores eligieran un presidente.

No se descarta que vuelva a haber denuncias por cuestiones de procedimiento ante el Constitucional. En ese caso es posible que se repita la misma situación, con la suspensión del proceso hasta que el tribunal se pronuncie al respecto.

Si por el contrario no hay denuncias, las nuevas elecciones deberán celebrarse como muy tarde el 7 de junio, resalta la prensa local.

Kosovo lleva 18 meses sumido en la inestabilidad política. Durate este periodo se celebraron unas elecciones parlamentarias ordinarias y otras anticipadas.

A principios del año pasado, el LVV ganó las elecciones, pero su líder, Kurti, no logró formar gobierno.

El LVV reforzó su apoyo en los comicios de noviembre, y Kurti formó un gobierno de coalición con comunidades no serbias como turcos, romaníes y bosnios.